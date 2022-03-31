Сборные Мексики и США вышли в финальную часть ЧМ-2022, Коста-Рика сыграет с Новой Зеландией в стыковых матчах

Сборные Мексики и США вышли в финальную часть ЧМ-2022 по футболу

Завершился третий этап североамериканского отборочного турнира ЧМ-2022.

В 14-м туре досрочно обеспечившие себе первое место в группе и выход в финальную часть турнира канадцы проиграли Панаме (0:1).

Мексика победила Сальвадор (2:0) и заняла второе место в группе, благодаря чему напрямую вышла в финальную часть ЧМ-2022.

Сборная США также обеспечила себе участие в турнире в Катаре, несмотря на поражение от Коста-Рики (0:2). У американцев и костариканцев одинаковое количество очков (25), однако команда США заняла третье место в таблице благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Сборная Коста-Рики завершила этап отборочного турнира на четвертом месте и примет участие в стыковом матче против Новой Зеландии за право выступить на ЧМ-2022. Встреча состоится в июне.

ЧМ. Отборочный турнир. КОНКАКАФ

3-й раунд

Панама — Канада — 1:0 (0:0)

Мексика — Сальвадор — 2:0 (2:0)

Коста-Рика — США — 2:0 (0:0)

Ямайка — Гондурас — 2:1 (2:1)