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Сборная России показала, что осталось за кадром матча со Словенией в Мариборе

12 октября, 15:32
Матч Словения — Россия на стадионе «Людски врт». Фото Reuters
Матч Словения — Россия на стадионе «Людски врт». Фото Reuters
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Пресс-служба сборной России показала, что осталось за кадром победного матча отборочного раунда ЧМ-2022 против Словении (2:1).

«Мы это сделали! Победа в Мариборе и первое место в таблице за два тура до окончания отбора на ЧМ-2022. Голы-красавцы защитников, борьба и стыки на поле, эмоции победы и песни в раздевалке — смотрите новое видео!» — говорится в сообщении пресс-службы.

После победы над Словенией сборная России заработала 19 очков и занимает первое место в группе H. В другом матче группы сборная Хорватии сыграла вничью со Словакией (2:2) и опустилась на вторую позицию с 17 очками.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры