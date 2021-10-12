Сборная России показала, что осталось за кадром матча со Словенией в Мариборе
12 октября, 15:32
Пресс-служба сборной России показала, что осталось за кадром победного матча отборочного раунда ЧМ-2022 против Словении (2:1).
«Мы это сделали! Победа в Мариборе и первое место в таблице за два тура до окончания отбора на ЧМ-2022. Голы-красавцы защитников, борьба и стыки на поле, эмоции победы и песни в раздевалке — смотрите новое видео!» — говорится в сообщении пресс-службы.
После победы над Словенией сборная России заработала 19 очков и занимает первое место в группе H. В другом матче группы сборная Хорватии сыграла вничью со Словакией (2:2) и опустилась на вторую позицию с 17 очками.
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
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