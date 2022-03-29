Португалия примет участие на чемпионате мира по футболу в шестой раз подряд

Сборная Португалии примет участие на чемпионате мира по футболу в шестой раз подряд.

В последний раз Португалия пропускала чемпионат мира в 1998 году.

В 2006 году португальцы дошли до 1/2 финала, в 2010 и 2018 году — до 1/8 финала, в 2002 и 2014 году не смогла выйти из группы.

Также отметим, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду примет участие на чемпионате мира в пятый раз подряд. 37-летний португалец выступает за национальную команду с 2003 года.

Сегодня, 29 марта, сборная Португалии одержала победу над командой Северной Македонии (2:0) и вышла в финальную часть чемпионата мира 2022 года.

Жеребьевка финальной части состоится 1 апреля. Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.