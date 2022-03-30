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Сегодня, 22:12

Сборная Новой Зеландии выиграла отборочный турнир в Океании к ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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В финале отборочного турнира в Океании за право выступить на чемпионате мира в Катаре сборная Новой Зеландии разгромила сборную Соломоновых островов со счетом 5:0.

В борьбе за выход на ЧМ-2022 сборная Новой Зеландии сыграет в стыковом матче с командой, которая займет 4-е место в зоне КОНКАКАФ.

Соперник определится в ночь на 31 марта, им может стать США, Мексика или Коста-Рика.

ЧМ. Отборочный турнир. Океания

1-й раунд. Финал

Соломоновы Острова — Новая Зеландия — 0:5 (0:0)

30 марта. Доха. Стадион «Grand Hamad Stadium».

Сборная Новой Зеландии по футболу
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