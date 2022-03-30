Сборная Камеруна стала последним участником от Африки на ЧМ-2022

Сборная Камеруна стала последним участником от Африки на чемпионате мира-2022 в Катаре.

В ответном матча 3-го отборочного раунда Камерун в дополнительное время вырвал победу со счетом 2:1.

На 118-й минуте алжирец Ахмед Туба забил после подачи с углового. Но в компенсированное к овертайму время Карл Токо Экамби также после навеса со стандарта принес победу Камеруну.

Жеребьевка финальной части состоится 1 апреля.

ЧМ. Отборочный турнир. Африка

3-й раунд

Алжир — Камерун — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

29 марта.