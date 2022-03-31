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Сегодня, 19:57

Сборная Италии может попасть на ЧМ-2022 в случае исключения Ирана

Сборную Ирана могут исключить из числа участников ЧМ-2022
Читать «СЭ» в
Футболисты сборной Италии.
Фото Reuters

Сборная Италии, несмотря на поражение в стыковом матче к чемпионату мира-2022 против сборной Северной Македонии (0:1), может выступить на мундиале. Чемпионы Европы 2018 года могут заменить сборную Ирана, если команду лишат права участвовать в турнире в Катаре, отмечает Sport Mediaset.

По данным источника, причиной этому является инцидент, когда власти Ирана заблокировали 2000 женщин на стадионе 29 марта во время отборочного матча ЧМ-2022 против сборной Ливана (2:0), несмотря на то, что они купили билеты. Тогда ФИФА предупредила Иран о недопустимости запрета на посещение матчей для женщин.

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Сборная Италии может квалифицироваться на чемпионат мира-2022 поскольку обладает самым высоким коэффициентом из тех, кто не выступит на турнире.

Сообщается, что отстранение Ирана от ЧМ-2022 в Катаре является самым экстремальным вариантом и его вероятность мала.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Жеребьевка турнира состоится 1 апреля в Дохе.

Источник: https://football-italia.net/could-italy-get-2022-world-cup-recall-if-iran-excluded/
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Чемпионат мира по футболу 2022
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