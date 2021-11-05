Сборная Германии огласила состав на ноябрьские матчи отбора к ЧМ-2022
Сборная Германии огласила состав команды на ноябрьские матчи отбора к ЧМ-2022.
В заявку попали Юлиан Брандт и Юлиан Дракслер. У игрока «Вольфсбурга» Лукаса Нмеча дебютный вызов.
Отметим, Германия уже квалифицировалась в финальную часть турнира.
11 ноября немецкая сборная сыграет с Лихтенштейном, 14-го команда на выезде встретится с Арменией.
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