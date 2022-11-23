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Сегодня, 03:59

Сборная Франции подтвердила, что Люка Эрнандез пропустит остаток чемпионата мира

Евгений Козинов
Корреспондент
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Люка Эрнандез.
Фото Global Look Press

Сборная Франции в Twitter объявила о том, что защитник Люка Эрнандез больше не сыграет на чемпионате мира-2022. Француз получил травму крестообразных связок колена в матче против Австралии (4:1).

«Пострадавший от разрыва передней крестообразной связки правого колена, Люка Эрнандез должен отказаться от участия в чемпионате мира. Вся команда желает ему скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.

У главного тренера сборной Франции Дидье Дешама с вечера понедельника больше нет возможности вызвать игрока на замену Эрнандезу.

Ранее сборная Франции лишилась из-за травм Карима Бензема, Кристофера Нкунку, Поля Погба, Преснеля Кимпембе, Н'Голо Канте и Майка Меньяна.

Дидье Дешам
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
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