Сборная Франции подтвердила, что Люка Эрнандез пропустит остаток чемпионата мира

Сборная Франции в Twitter объявила о том, что защитник Люка Эрнандез больше не сыграет на чемпионате мира-2022. Француз получил травму крестообразных связок колена в матче против Австралии (4:1).

«Пострадавший от разрыва передней крестообразной связки правого колена, Люка Эрнандез должен отказаться от участия в чемпионате мира. Вся команда желает ему скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.

У главного тренера сборной Франции Дидье Дешама с вечера понедельника больше нет возможности вызвать игрока на замену Эрнандезу.

Ранее сборная Франции лишилась из-за травм Карима Бензема, Кристофера Нкунку, Поля Погба, Преснеля Кимпембе, Н'Голо Канте и Майка Меньяна.