Франция не сможет заменить травмированного Эрнандеса. Дедлайн дозаявок истек 21 ноября
Сборная Франции не сможет заменить травмированного Эрнандеса
Сборная Франции не сможет заменить травмированного защитника Люку Эрнандеса новым игроком.
Дедлайн дозаявок на ЧМ-2022 истек в понедельник 21 ноября.
На 13-й минуте матча чемпионата мира-2022 против Австралии (4:1) защитник получил повреждение. Позже выяснилось, что у Эрнандеса выявлен разрыв передней крестообразной связки правого колена.
Таким образом, в составе сборной Франции остался только один номинальный левый защитник — брат Люка — Тео Эрнандес.
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