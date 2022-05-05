Эквадор может лишиться места на чемпионате мира в Катаре. Сборную обвиняют в том, что за команду играл футболист с поддельными документами

Сборная Чили может сыграть вместо Эквадора на чемпионате мира в Катаре

Сборная Эквадора может лишиться места на ЧМ-2022 в Катаре, сообщает The New York Times.

Чилийская футбольная федерация обратилась в дисциплинарный комитет ФИФА с просьбой разобрать инцидент с игроком эквадорцев Байроном Кастильо. Как утверждает чилийская сторона, Кастильо выступал за сборную Эквадора, имея поддельное свидетельство о рождении и поддельное гражданство.

Чилийцы заявляют, что у них есть доказательства факта рождения Кастильо не в Эквадоре, а в Колумбии, при этом игрок на три года старше, чем указано в его документах. Чили требует присудить Эквадору технические поражения во всех восьми матчах с участием футболиста в отборочном турнире ЧМ-2022. В случае, если ФИФА сделает это, сборная Чили поднимется в турнирной таблице отборочного турнира на четвертое место и займет место Эквадора в финальной части чемпионата мира.

Отмечается, что случай Кастильо уже расследовался несколько лет назад в Эквадоре, однако было принято решение разрешить футболисту выступать за национальную команду. Защитник дебютировал за сборную в сентябре 2021 года в игре отборочного турнира ЧМ-2022 против Парагвая (2:0).

По итогам южноамериканского отборочного турнира ЧМ-2022 Эквадор занял 4-е место и напрямую вышел в финальную стадию. Команда попала в группу А и должна будет сыграть с Катаром, Сенегалом и Нидерландами.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.