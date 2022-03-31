Сборная Египта подаст жалобы в ФИФА и КАФ для переигровки матча квалификации на ЧМ с Сенегалом
Президент Египетской футбольной ассоциации Джамал Аллам рассказал, что в ФИФА и КАФ были поданы жалобы с просьбой переиграть матч квалификации ЧМ-2022 с Сенегалом.
«Федерации футбола Египта и Африки должны вмешаться в ситуацию, чтобы поддержать египетскую команду. На Конгрессе ФИФА мы встретимся с Джанни Инфантино и передадим необходимые документы в дисциплинарный комитет. В этом матче с нами многое произошло, на наших игроков напали», — цитирует Аллама Youm7.
Менеджер объяснил, что матч необходимо переиграть, так как предыдущая игра проходила в странной атмосфере, автобус на стадион приехал с задержкой, а все игроки сборной Египта подверглись нападкам со стороны болельщиков. Также в громкоговоритель на стадионе звучали оскорбления в адрес сборной Египта.
Вчера египтяне проиграли сенегальцам по сумме двух встреч (1:1; по пенальти — 1:3) в финале третьего раунда африканского отборочного турнира ЧМ-2022.