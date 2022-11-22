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Сегодня, 10:29

Сборная Бельгии поменяла форму после требования ФИФА

Руслан Минаев
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Сборная Бельгии по требованию ФИФА поменяла форму на чемпионате мира 2022 года в Катаре, сообщает ТАСС со ссылкой на AP.

Изначально бельгийцы планировали выступить в белых футболках с многоцветной надписью Love. Но ФИФА, согласно правилам в отношении формы сборных, вынудила Бельгию поменять экипировку за красную.

«Нам пришлось отказаться от этого по коммерческим причинам из-за отсылки на Tomorrowland», — цитирует ТАСС пресс-службу Федерации футбола Бельгии.

В сентябре организаторы фестиваля электронной музыки Tomorrowland рассказали, что многоцветная деталь на футболках является «Символом взаимных ценностей разнообразия, равенства и инклюзивности».

Ранее сборные Англии, Уэльса, Бельгии, Дании, Германии, Нидерландов и Швейцарии сделали совместное заявление, в котором отказались надевать повязки One Love в поддержку инклюзивности после предупреждения со стороны ФИФА.

Источник: https://tass.ru/sport/16392503
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бельгии по футболу
ФИФА
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