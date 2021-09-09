Сборная Англии впервые за 25 лет не сделала ни одной замены

Сборная Англии сыграла вничью с Польшей в отборочном турнире чемпионата мира-2022. Главный тренер англичан Гарет Саутгейт не сделал ни одной замены по ходу встречи.

Как сообщает портал статистики Opta, сборная Англии впервые с 1996 года не сделала замен в официальном матче. 25 лет назад англичане обошлись без замен в игре с Герминей на Евро-1996 (1:1, 5:6 — пенальти).