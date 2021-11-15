Сборная Англии обсудит протест на тему ситуации с правами человека в Катаре

Защитник сборной Англии Конор Коуди высказался о призыве провести акцию протеста на тему ситуации с правами человека в Катаре.

«Мы пока не обсуждали это, потому что сначала нужно попасть на чемпионат мира, приводит слова Коуди The Guardian. — Уверен, мы обсудим это после. Постараемся помочь, если будет такая возможность. В течение последнего года мы всегда говорили, что самое главное — поехать в Катар и честно рассказать о ситуации. Мы не роботы и видим новости».

Чемпионат мира 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.