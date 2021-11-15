Сборная Англии обсудит протест на тему ситуации с правами человека в Катаре
13:56
Защитник сборной Англии Конор Коуди высказался о призыве провести акцию протеста на тему ситуации с правами человека в Катаре.
«Мы пока не обсуждали это, потому что сначала нужно попасть на чемпионат мира, приводит слова Коуди The Guardian. — Уверен, мы обсудим это после. Постараемся помочь, если будет такая возможность. В течение последнего года мы всегда говорили, что самое главное — поехать в Катар и честно рассказать о ситуации. Мы не роботы и видим новости».
Чемпионат мира 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.
Дополнительная информация:
https://www.theguardian.com/football/2021/nov/14/england-players-may-protest-against-qatar-once-world-cup-spot-is-confirmed
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