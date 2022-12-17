Савичев — о финале ЧМ: «Все может быть: не то покушал, плохо спал. Тренер должен выбрать тех, у кого крепче нервы»

Экс-форвард сборной СССР Юрий Савичев ответил на вопрос, у какой команды больше шансов выиграть финал чемпионата мира-2022.

«У двух команд — примерно одинаковый стиль. Нельзя сказать, что кто-то стремится держать мяч. У сборной Марокко в матче с Францией даже больше владения было. Оба финалиста предпочитают действовать на быстрых контратаках. Это будет очень интересный матч. Наверное, 90 минут не хватит им. Будет дополнительное время. Вообще, в таких матчах много решает такой фактор, как «день формы». Кто как будет чувствовать себя во время финала. И настрой, конечно. Все может быть: не то покушал, живот заболел, плохо спал. Тренер должен выбрать лучших. У кого нервы крепкие.

Мне кажется, аргентинцы больше должны нервничать. Франция выиграла предыдущий чемпионат, там опытные игроки. Для Месси это последний шанс выиграть золото. Вдруг «перегорит»? Зато на стороне южноамериканцев — поддержка трибун. В Катаре, аргентинцев больше", — приводит «РБ Спорт» слова Савичева.

Финал чемпионата мира-2022 между сборными Франции и Аргентины пройдет 18 декабря на национальном стадионе «Лусаил». Начало матча — в 18.00 по московскому времени.