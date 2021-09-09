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Саутгейт объяснил, почему не сделал замен в матче с Польшей

05:27

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт признался, что не был удилвен сложностью матча против Польши в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022. Также он ответил, почему не сделал ни одной замены (такое в истории сборной Англии произошло впервые за 25 лет).

«Неудивительно, что это была самая сложная игра в группе. В начале игры мы немного медлили с передачами, и Польша хорошо нас прессинговала. Во втором тайме мы контролировали игру. Если есть критика, то только за то, что мы не создали достаточно явных моментов и у нас не было достаточного количества игроков в штрафной.

Почему не было замен? Мы полностью контролировали игру. Внесли бы изменения, если это было не так", — цитирует пресс-служба УЕФА Саутгейта.

Польша — Англия

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Евгений Козинов все материалы автора

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