Саутгейт назвал Магуайра фантастически техничным футболистом

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о сильных сторонах защитника национальной команды Гарри Магуайра.

«В чем сильные стороны Магуайра? Он фантастически техничный футболист. Он очень сильный лидер. Его рост, игра в воздухе... У нас нет другого игрока с такими же физическими данными. И, конечно, есть момент его отношений с другими игроками обороны, что является важным аспектом, когда ты выбираешь состав команды. Я думаю, что это полезно, когда между игроками в течение определенного времени выстраиваются хорошие отношения», — приводит слова Саутгейта Goal.com.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Англии сыграет в группе с Ираном, США и Уэльсом. В первом матче команда «трех львов» встретится с иранцами 21 ноября (16.00 мск).