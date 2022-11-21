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Сегодня, 15:42

Саутгейт назвал Магуайра фантастически техничным футболистом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о сильных сторонах защитника национальной команды Гарри Магуайра.

«В чем сильные стороны Магуайра? Он фантастически техничный футболист. Он очень сильный лидер. Его рост, игра в воздухе... У нас нет другого игрока с такими же физическими данными. И, конечно, есть момент его отношений с другими игроками обороны, что является важным аспектом, когда ты выбираешь состав команды. Я думаю, что это полезно, когда между игроками в течение определенного времени выстраиваются хорошие отношения», — приводит слова Саутгейта Goal.com.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Англии сыграет в группе с Ираном, США и Уэльсом. В первом матче команда «трех львов» встретится с иранцами 21 ноября (16.00 мск).

Источник: https://www.goal.com/en/news/southgate-harry-maguire-fantastic-explains-england-world-cup-call-man-utd-star/blted6cb54db0090a75

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⚽ Футбол. ЧМ
Англия 1
Иран 0
1-й тайм

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Харри Магуайр
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
2
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