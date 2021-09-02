Сантуш — о дубле Роналду за Португалию: «Это под силу только великим игрокам»
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о победных голах Криштиану Роналду в матче отбора к ЧМ-2022 с национальной командой Ирландии (2:1).
36-летний футболист забил мячи на 89-й и 90+6-й минутах, что помогло Португалии вырвать победу.
«Роналду всегда был таким. Это под силу только великим игрокам. Матч не очень хорошо шел, и он решил его исход. Мы одержали победу», — цитирует Сантуша официальный сайт УЕФА.
В составе сборной России Роналду забил 111 голов, обойдя иранского форварда Али Даеи (109).
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