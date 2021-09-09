Самолет с игроками сборной Германии совершил аварийную посадку в Эдинбурге

Самолет сборной Германии, летевший из Исландии во Франкфурт, совершил аварийную посадку в Эдинбурге, сообщает Bild.

По сведениям источника, cамолет вылетел из Рейкьявика, однако над шотландским Арбротом с борта был подан аварийный сигнал, после чего самолет совершил незапланированную посадку в Эдинбурге.

Немецкая команда в матче отборочного раунда ЧМ-2022 на выезде обыграла исландцев со счетом 4:0. Сборная Германии с 15 очками занимает первое место в группе J, Исландия с 4 очками — на пятой строчке.