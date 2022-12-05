Сака: «Кейн — связующее звено сборной Англии в атаке»

Нападающий сборной Англии Букайо Сака прокомментировал победу англичан над Сенегалом (3:0) на чемпионате мира-2022.

«Нет ничего важнее, чем этот турнир. При всем уважении к Сенегалу, это потрясающая команда, чемпионы Африки, поэтому мы знали, что это будет нелегко, но мы создавали моменты и знали, что как только прибавим, сможем их реализовать.

Кейн неизбежен, он всегда любит забивать голы, я никогда не беспокоился об этом. Он был важным для нас. Он словно связующее звено команды в атаке», — цитирует BBC Сака.

В четвертьфинале сборная Англии встретится с Францией, которая переиграла Польшу (3:1). Матч пройдет в субботу, 10 декабря. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.