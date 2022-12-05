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Сегодня, 06:20

Садио Мане остался доволен выступлением сборной Сенегала на ЧМ-2022

Виктория Кравченко
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Форвард сборной Сенегала Садио Мане прокомментировал выступление национальной команды на ЧМ-2022. Футболист пропустил турнир из-за травмы.

«Люди в Сенегале очень гордятся вашим выступлением на чемпионате мира, вы покорили сердца всех сенегальцев, достойно представив цвета нашей национальной сборной», — написал Мане в социальных сетях.

Сенегальцы сумели выйти из группы, но уступили на стадии 1/8 финала сборной Англии (0:3).

Садио Мане
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Сенегала по футболу
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