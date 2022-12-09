Неценко — о сборной Аргентины: «Пока Месси не скажет, Дибала не выйдет»

Российский комментатор Александр Неценко высказал мнение о кадровой политике сборной Аргентины.

«Пока Месси не скажет, Дибала не выйдет. Нет, он не травмирован, он играл в последнем матче серии А. Он ни при каком тренере не был основным никогда. Его функционал копирует функционал Месси. Поэтому они будут дублироваться. На край его точно не поставят», — цитирует «РБ Спорт» Неценко.

Дибала дебютировал за сборную Аргентины в 2015 году. Нападающий провел в составе национальной команды 34 матча и забил 3 гола.

Месси в составе сборной Аргентины провел 169 матчей и забил 94 мяча. Дебют форварда в национальной команде состоялся в 2005 году.