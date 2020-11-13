Россия опустилась в рейтинге ФИФА. Сборная приблизились к третьей корзине в отборе ЧМ-2022

Не сумев победить в контрольном матче с Молдавией (0:0), сборная России потеряла почти четыре очка в рейтинге ФИФА для национальных команд. С 1476 баллами она опустилась на одну позицию — с 19-го на 20-е место — среди европейцев, пропустив вперед Словакию, которая теперь впереди на три очка.

Таким образом, команда Станислава Черчесова несколько осложнила задачу в борьбе за позицию во второй десятке континентального рейтинга, дающей право на посев во второй корзине на декабрьской жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира-2022. Отрыв от 21-го места, грозящего третьей корзиной, сократился с 14 рейтинговых очков до 12. Третью десятку сейчас открывает Ирландия, которой предстоят встречи с Уэльсом и Болгарией. Чтобы обойти Россию, островитянам требуется добыть в этих двух матчах на одну победу больше. Теоретические шансы обойти россиян (если они неудачно проведут игры Лиги наций с Турцией и Сербией) сохраняют также Норвегия, Румыния, Исландия, Венгрия, Северная Ирландия и Шотландия.

Потеря рейтинговых баллов в Кишиневе может дорого стоить в случае, если у России не получится добиться положительных результатов в Стамбуле и Белграде. Однако успех в ближайшей встрече с турками при удачном исходе других встреч воскресенья способен обеспечить нам попадание во вторую корзину. А вот для Турции исходы остальных матчей не имеют значения: выигрыш у россиян гарантирует ей посев во второй корзине. Плюс ближайший соперник россиян может получить шанс занять первое место в группе Лиги наций. (Юрий Плохотниченко)