Россия будет «сеяной» в полуфинале стыков ЧМ-2022: рейтинг вторых команд отбора
Сборная России после поражения от Хорватии в матче отбора чемпионата мира-2022 (0:1) потеряла первое место в группе и не вышла напрямую в финальный турнир. Теперь команду ждет стыковой турнир.
В дополнительном отборе в Европе примут участие 12 сборных — 10 команд со вторых мест всех групп и еще 2 команды из Лиги наций. Они определят трех оставшихся участников чемпионата мира от континента.
Жеребьевка стыков состоится 26 ноября. Перед ней 12 участников разобьют на три части («пути») по четыре команды, в каждой составят пары полуфиналистов. Победители полуфиналов, состоящих из одного матча, выйдут в финалы. Трем лучшим в финалах достанутся три путевки в Катар.
Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.
Перед жеребьевкой все сборные разделят на «сеяных» и «несеяных» с учетом результатов отбора. Сборная России точно окажется в числе «сеяных» и проведет первый матч дома.
На данный момент рейтинг команд такой (первые шесть будут «сеянными»):
1. Сербия (может опередить Португалию в группе, точно будет «сеяной») — 17 очков
2. Россия (в стыках, точно будет «сеяной») — 16 очков
3. Швейцария (может опередить Италию в группе) — 15 очков
4. Швеция (может опередить Испанию в группе) — 15 очков
5. Польша (может опередить Англию в группе, если та проиграет Сан-Марино) — 14 очков
6. Уэльс (может уступить второе место Чехии, но тогда попадет в стыки через Лигу наций) — 14 очков
7. Шотландия (в стыках) — 14 очков
8. Турция (может опередить Нидерланды в группе) — 12 очков
9. Финляндия (может уступить второе место Украине) — 11 очков
10. Северная Македония (может уступить второе место Румынии) — 9 очков
Кроме них через Лигу наций в стыки попадают Австрия и Чехия (будут «несеяными»).
При составлении рейтинга используют следующие критерии:
— число набранных очков в групповом турнире;
— разность забитых и пропущенных мячей;
— число забитых мячей; число побед;
— число гостевых побед;
— дисциплинарные баллы (учитываются предупреждения и удаления).
У тех, кто играл в группах, состоявших из шести команд, не учтут результаты матчей со сборной, занявшей последнее место.
Шотландия, Турция или Финляндия — кто может достаться в стыковых матчах сборной России?
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