Россия будет «сеяной» в полуфинале стыков ЧМ-2022: рейтинг вторых команд отбора

Сборная России после поражения от Хорватии в матче отбора чемпионата мира-2022 (0:1) потеряла первое место в группе и не вышла напрямую в финальный турнир. Теперь команду ждет стыковой турнир.

В дополнительном отборе в Европе примут участие 12 сборных — 10 команд со вторых мест всех групп и еще 2 команды из Лиги наций. Они определят трех оставшихся участников чемпионата мира от континента.

Жеребьевка стыков состоится 26 ноября. Перед ней 12 участников разобьют на три части («пути») по четыре команды, в каждой составят пары полуфиналистов. Победители полуфиналов, состоящих из одного матча, выйдут в финалы. Трем лучшим в финалах достанутся три путевки в Катар.

Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.

Перед жеребьевкой все сборные разделят на «сеяных» и «несеяных» с учетом результатов отбора. Сборная России точно окажется в числе «сеяных» и проведет первый матч дома.

На данный момент рейтинг команд такой (первые шесть будут «сеянными»):

1. Сербия (может опередить Португалию в группе, точно будет «сеяной») — 17 очков

2. Россия (в стыках, точно будет «сеяной») — 16 очков

3. Швейцария (может опередить Италию в группе) — 15 очков

4. Швеция (может опередить Испанию в группе) — 15 очков

5. Польша (может опередить Англию в группе, если та проиграет Сан-Марино) — 14 очков

6. Уэльс (может уступить второе место Чехии, но тогда попадет в стыки через Лигу наций) — 14 очков

7. Шотландия (в стыках) — 14 очков

8. Турция (может опередить Нидерланды в группе) — 12 очков

9. Финляндия (может уступить второе место Украине) — 11 очков

10. Северная Македония (может уступить второе место Румынии) — 9 очков

Кроме них через Лигу наций в стыки попадают Австрия и Чехия (будут «несеяными»).

При составлении рейтинга используют следующие критерии:

— число набранных очков в групповом турнире;

— разность забитых и пропущенных мячей;

— число забитых мячей; число побед;

— число гостевых побед;

— дисциплинарные баллы (учитываются предупреждения и удаления).

У тех, кто играл в группах, состоявших из шести команд, не учтут результаты матчей со сборной, занявшей последнее место.

Шотландия, Турция или Финляндия — кто может достаться в стыковых матчах сборной России?