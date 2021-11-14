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Россия будет «сеяной» в полуфинале стыков ЧМ-2022: рейтинг вторых команд отбора

20:00
Валерий Карпин и сборная России: впереди — стыки ЧМ-2022. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин и сборная России: впереди — стыки ЧМ-2022. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сборная России после поражения от Хорватии в матче отбора чемпионата мира-2022 (0:1) потеряла первое место в группе и не вышла напрямую в финальный турнир. Теперь команду ждет стыковой турнир.

В дополнительном отборе в Европе примут участие 12 сборных — 10 команд со вторых мест всех групп и еще 2 команды из Лиги наций. Они определят трех оставшихся участников чемпионата мира от континента.

Жеребьевка стыков состоится 26 ноября. Перед ней 12 участников разобьют на три части («пути») по четыре команды, в каждой составят пары полуфиналистов. Победители полуфиналов, состоящих из одного матча, выйдут в финалы. Трем лучшим в финалах достанутся три путевки в Катар.

Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.

Перед жеребьевкой все сборные разделят на «сеяных» и «несеяных» с учетом результатов отбора. Сборная России точно окажется в числе «сеяных» и проведет первый матч дома.

На данный момент рейтинг команд такой (первые шесть будут «сеянными»):

1. Сербия (может опередить Португалию в группе, точно будет «сеяной») — 17 очков

2. Россия (в стыках, точно будет «сеяной») — 16 очков

3. Швейцария (может опередить Италию в группе) — 15 очков

4. Швеция (может опередить Испанию в группе) — 15 очков

5. Польша (может опередить Англию в группе, если та проиграет Сан-Марино) — 14 очков

6. Уэльс (может уступить второе место Чехии, но тогда попадет в стыки через Лигу наций) — 14 очков

7. Шотландия (в стыках) — 14 очков

8. Турция (может опередить Нидерланды в группе) — 12 очков

9. Финляндия (может уступить второе место Украине) — 11 очков

10. Северная Македония (может уступить второе место Румынии) — 9 очков

Кроме них через Лигу наций в стыки попадают Австрия и Чехия (будут «несеяными»).

При составлении рейтинга используют следующие критерии:

— число набранных очков в групповом турнире;

— разность забитых и пропущенных мячей;

— число забитых мячей; число побед;

— число гостевых побед;

— дисциплинарные баллы (учитываются предупреждения и удаления).

У тех, кто играл в группах, состоявших из шести команд, не учтут результаты матчей со сборной, занявшей последнее место.

Шотландия, Турция или Финляндия — кто может достаться в стыковых матчах сборной России?

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия 1
Россия 0
Матч завершен

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры