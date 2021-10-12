Роналду забил два гола с пенальти в дебюте матча с Люксембургом

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду сделал дубль в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Люксембурга.

На восьмой минуте Криштиану открыл с пенальти. На 13-й минуте он также реализовал 11-метровый. При этом во втором случае ему пришлось бить дважды — он забил первую попытку, но арбитр попросил перебить.

Португальцы ведут со счетом 3:0. Третий мяч на 17-й минуте забил Бруну Фернандеш.