Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над Турцией (3:1) в стыковом матче чемпионата мира-2022.

«Сделан первый шаг к нашей важной цели, к чемпионату мира-2022. Хотя пока ничего не выиграно, ничего не достигнуто. Мы должны продолжать работать серьезно и целенаправленно, уважая соперника, но по-прежнему веря в свои силы. Вперед, Португалия! На пути в Катар!» — написал Роналду в социальной сети.

В финале квалификации ЧМ-2022 португальская команда встретится с Македонией, которая переиграла Италию. Матч состоится 29 марта.