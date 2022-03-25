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Сегодня, 06:55

«Сделан первый шаг к нашей важной цели». Роналду — о победе над Турцией

Роналду прокомментировал победу над Турцией
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото Twitter

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над Турцией (3:1) в стыковом матче чемпионата мира-2022.

«Сделан первый шаг к нашей важной цели, к чемпионату мира-2022. Хотя пока ничего не выиграно, ничего не достигнуто. Мы должны продолжать работать серьезно и целенаправленно, уважая соперника, но по-прежнему веря в свои силы. Вперед, Португалия! На пути в Катар!» — написал Роналду в социальной сети.

В финале квалификации ЧМ-2022 португальская команда встретится с Македонией, которая переиграла Италию. Матч состоится 29 марта.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Полуфиналы
24 мар, 22:45. do Dragao (Порту)
Португалия
3:1
Турция
Голы
Отавиу, 15 (1:0), Диогу Жота, 42 (2:0), Бурак Йылмаз, 65 (2:1), Матеус Нунес, 90+4 (3:1)
Нереализованный пенальти
Бурак Йылмаз 85
Португалия
Кошта Рафаэл Геррейру (Нуну Мендеш, 88) Жозе Фонти Далот Жоау Моутинью (Матеус Нунес, 88) Бернарду Силва Бруну Фернандеш (Виллиам Карвалью, 80) Данилу Перрейра Отавиу (Леан, 88) Криштиану Роналду Диогу Жота (Жоау Феликс, 71)
Турция
Угурджан Чакыр Зеки Челик (Дорухан Токез, 80) Мерих Демирал Чаглар Сеюнджю Озан Кабак Хакан Чалханоглу Беркан Кутлу (Сердар Дурсун, 90) Оркун Кекчю (Юсуф Языджи, 80) Керем Актюркоглу (Энес Юнал, 66) Дженгиз Юндер Бурак Йылмаз
Предупреждения
Диогу Жота 35’, Жоау Моутинью 86’  -  Зеки Челик 35’, Хакан Чалханоглу 69’, Мерих Демирал 76’, Дорухан Токез 90+6’
Судьи
Зиберт (Германия)
Криштиану Роналду
Футбол
Сборная Португалии по футболу
Сборная Турции по футболу
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