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Роналду — первый игрок в истории, нанесший 100 ударов по воротам на чемпионатах мира

Анна Горшкова
Корреспондент
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду нанес ровно 100 ударов по воротам соперника на чемпионатах мира.

2 декабря сборная Южной Кореи со счетом 2:1 обыграла команду Португалии в матче заключительного тура группового стадии ЧМ-2022. Роналду в этой игре, как сообщает Opta, довел свой показатель ударов по воротам соперника до ста.

Он стал первым игроком, достигшим этой отметки (с 1966 года ведется статистика). На это 37-летнему португальцу понадобилось 20 матчей, в которых он забил 8 мячей.

Бразилия набрала 6 очков и заняла первое место в группе G. В 1/8 финала команде предстоит встретиться с командой Кореи, матч пройдет 5 декабря.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: Оpta
Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
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