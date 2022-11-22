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Роналду назвал фаворитов чемпионата мира-2022, не включив в список Португалию

Виталий Косик
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, какие команды, по его мнению, являются фаворитами чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Кого я считаю фаворитами турнира? Это Бразилия, Франция, Германия, Испания и Аргентина. У этих команд самые большие шансы на успех. Он смотрятся предпочтительнее на фоне других участников. Но Португалия уже доказывала, что способна удивлять», — цитирует 37-летнего португальца Marca.

На чемпионате мира-2022 Португалия сыграет свой первый матч против сборной Ганы 24 ноября (19.00 мск). В группе H португальцы также встретятся с Уругваем и Южной Кореей.

Криштиану Роналду
Сборная Португалии по футболу
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