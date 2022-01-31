Роман Орещук: «Для России было бы лучше, если бы сборную Польши возглавил Шевченко»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в разговоре с «РБ Спорт» рассказал, что думает о новом тренере сборной Польши Чеславе Михневиче.

Сегодня, 31 января, было объявлено о назначении специалиста на этот пост.

— По моему мнению, назначение Михневича намного хуже, чем, допустим, пришел бы Соуза. Паулу Соуза — упертый тренер, играл в одну схему, и нам было бы проще понимать, во что поляки играют, и как к ним готовиться. Михневич же готовится к каждой игре, у него большой штаб аналитиков, и он всегда выбирает тактику, исходя из тех футболистов, которые готовы играть на данный момент. Михневич — тренер новой формации, и ход со стороны федерации футбола Польши неожиданный. Из местных специалистов он самый прогрессивный тренер.

— Для сборной России, хорошо, что Шевченко не стал руководить сборной Польши?

— Даже не знаю. В данной ситуации не было смысла приглашать иностранца в сборную. Если бы Шевченко возглавил сборную Польши, нам было бы лучше.