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Сегодня, 16:57

Роман Орещук: «Для России было бы лучше, если бы сборную Польши возглавил Шевченко»

Роман Орещук рассказал, кого хотел бы видеть на посту главного тренера Польши
Виктория Кравченко

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в разговоре с «РБ Спорт» рассказал, что думает о новом тренере сборной Польши Чеславе Михневиче.

Сегодня, 31 января, было объявлено о назначении специалиста на этот пост.

— По моему мнению, назначение Михневича намного хуже, чем, допустим, пришел бы Соуза. Паулу Соуза — упертый тренер, играл в одну схему, и нам было бы проще понимать, во что поляки играют, и как к ним готовиться. Михневич же готовится к каждой игре, у него большой штаб аналитиков, и он всегда выбирает тактику, исходя из тех футболистов, которые готовы играть на данный момент. Михневич — тренер новой формации, и ход со стороны федерации футбола Польши неожиданный. Из местных специалистов он самый прогрессивный тренер.

— Для сборной России, хорошо, что Шевченко не стал руководить сборной Польши?

— Даже не знаю. В данной ситуации не было смысла приглашать иностранца в сборную. Если бы Шевченко возглавил сборную Польши, нам было бы лучше.

Польская команда является соперником сборной России в полуфинале стыкового турнира за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Встреча между сборными России и Польши пройдет 24 марта в «Лужниках», победитель матча 29 марта сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция — Чехия.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-esli-by-shevchenko-a-ne-mihnevich-vozglavil-sbornuyu-pol-shi-rossii-by-lo-by-luchshe/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Роман Орещук
Сборная Польши по футболу
Сборная России по футболу
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