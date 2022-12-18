Рэпер Дрейк дал прогноз на финал ЧМ-2022. Ранее почти все его предсказания не сбывались
Рэпер Дрейк дал прогноз на финал ЧМ-2022
Рэпер Дрейк дал прогноз на матч финала чемпионата мира-2022 в Катаре между сборными Аргентины и Франции.
«Я беру Аргентину, он берет Францию (показывает на своего собеседника). Вот это будет вайб», — сказал рэпер.
Помимо прочего, Дрейк известен тем, что дает прогнозы на спортивные события, которые потом не сбываются — что стало, своего рода, плохой приметой.
Ранее он предсказывал победу Исраэля Адесаньи над Алексом Перейрой, победу Хорхе Масвидаля над Колби Ковингтоном и победу Камару Усмана над Леоном Эдвардсом.
Финал ЧМ-2022 состоится в воскресенье 18 декабря. Начало — в 18.00 мск.
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