Рэпер Дрейк дал прогноз на финал ЧМ-2022. Ранее почти все его предсказания не сбывались

Рэпер Дрейк дал прогноз на матч финала чемпионата мира-2022 в Катаре между сборными Аргентины и Франции.

«Я беру Аргентину, он берет Францию (показывает на своего собеседника). Вот это будет вайб», — сказал рэпер.

Помимо прочего, Дрейк известен тем, что дает прогнозы на спортивные события, которые потом не сбываются — что стало, своего рода, плохой приметой.

Ранее он предсказывал победу Исраэля Адесаньи над Алексом Перейрой, победу Хорхе Масвидаля над Колби Ковингтоном и победу Камару Усмана над Леоном Эдвардсом.

Финал ЧМ-2022 состоится в воскресенье 18 декабря. Начало — в 18.00 мск.