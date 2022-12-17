Реграги заявил, что сборная Марокко получила бесценный опыт на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги высказался об участии в матче за третье место на чемпионате мира с Хорватией.

«Я понимаю, что важно финишировать третьим, а не четвертым, но мой вывод таков: мы не вышли в финал. Мы хотели сыграть в финале в воскресенье, а не сейчас. Но я сказал своим игрокам, что это наша седьмая игра на чемпионате мира. Если бы вы ранее сказали кому-нибудь из болельщиков Марокко, что мы будем играть нашу седьмую игру 17 декабря, они бы гордились. Сборная Марокко сыграла шесть матчей чемпионата мира за 20 с лишним лет, и теперь мы сыграли шесть игр за месяц — это бесценно. Это как если бы мы сыграли два чемпионата мира или даже больше, это прекрасно с точки зрения опыта», — приводит слова Реграги Reuters.

Матч за третье место чемпионата мира-2022 между сборными Марокко и Хорватии состоится в субботу, 17 декабря. Начало — в 18.00 по московскому времени.