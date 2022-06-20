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Сегодня, 21:27

Райан Гиггз уйдет с поста главного тренера сборной Уэльса

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз намерен покинуть свой пост, сообщает Daily Mail.

Гиггз уйдет в отставку, чтобы не отвлекать национальную команду от подготовки к чемпионату мира-2022 в Катаре. Райан находится под следствием по делу о нанесении телесных повреждений своей бывшей девушке.

Райан Гиггз отрицает все обвинения и намерен защищать свое имя в суде до самого конца. Обвинения в адрес валлийца были выдвинуты в 2020 году, и все это время руководил сборной и. о. главного тренера Роб Пейдж.

Уэльс выступит на чемпионате мира по футболу впервые с 1958 года. Валлийцы сыграют в одной группе с Англией, США и Ираном.

Райан Гиггз
Сборная Уэльса по футболу
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