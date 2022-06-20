Райан Гиггз объявил об уходе с поста главного тренера сборной Уэльса

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз объявил, что он покидает свой пост.

«Я оставляю пост главного тренера сборной Уэльса. Для меня было честь работать с этой командой», — приводит слова Гиггза Sky Sports.

Причиной такого решения 48-летнего Гиггза стал скандал, разгоревшийся еще в 2020-м. Тогда легендарный полузащитник нанес телесные повреждения бывшей девушке Кейт Гревилл и напал на еще одну даму. Следующее судебное заседание по этому делу запланировано на 8 августа.

Гиггз был арестован в ноябре 2020 года. После этого он был вынужден временно уйти с должности тренера национальной сборной. Преемник Райана — Роб Пейдж — сумел вывести команду в финальную часть ЧМ-2022.

Уэльс выступит на чемпионате мира по футболу впервые с 1958 года. Валлийцы сыграют в одной группе с Англией, США и Ираном.