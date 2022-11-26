Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 11:16

Раум вспомнил, как Флик впервые пригласил его в сборную Германии

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник «РБ Лейпцига» и сборной Германии Давид Раум рассказал, ка Ханкс-Дитер Флик впервые пригласил его в сборную в 2021 году. Он признался, что сначала не брал трубку, так как номер был не определен.

«Последовал новый звонок, и я подумал: а они настойчивы. Я снова проигнорировал звонок. Телефон перестал звонить, и я получил смс: «Это Ханси Флик, перезвони мне», — цитирует Раума Marca.

24-летний Раум на данный момент выступает за Германию на чемпионате мира в Катаре. Завтра, 27 ноября, Германия проведет матч против Испании. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Сборная Германии по футболу
0
Читайте также
World Athletics хочет дисквалифицировать Кению из-за допинговых скандалов. Это сильно изменит этот вид спорта
Катар — первый на выход. Ван Гал повторил мировой рекорд, бомбардир Эквадора добрался до уникального достижения
NASA опубликовало спутниковый снимок блэкаута на территории Украины
Путин поручил создать госресурс по воинскому учету к 2024 году
Делегация Украины заявила о бойкоте ПА ОБСЕ из-за участия России
Чем заняться на пенсии
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Тунис — Австралия: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата мира-2022
Невилл разочарован отсутствием Фодена в старте Англии на матч с США
«Россия — мой дом. Почему я должен от него отказываться?» Интервью нашего человека из сборной Камеруна
Луис Энрике объяснил, могут ли игроки заниматься сексом перед матчем
Вьери — о матче Аргентины: «Все были не в своей тарелке»
«Подали заявку на Книгу рекордов Гиннесса». Интервью комментатора Тимура Журавеля, который поставил цель посетить все 64 матча ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Невилл разочарован отсутствием Фодена в старте Англии на матч с США

Тунис — Австралия: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата мира-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости