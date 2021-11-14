Ракитич получил памятную футболку сборной Хорватии перед матчем с Россией
Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич принял решение прекратить выступление за сборную Хорватии.
В ее составе он провел 106 матчей и забил 15 голов. Вместе с командой Иван стал финалистом чемпионата мира в 2018 году.
Перед началом отборочного матча ЧМ-2022 против сборной России хорваты устроили торжественные проводы Ракитича. Ему подарили памятную футболку.
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