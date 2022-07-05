Радченко считает, что переход Родригао в «Зенит» будет потерей для «Сочи»

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможный переход защитника «Сочи» Родригао в питерский клуб.

«У «Сочи» уже ушел нападающий в «Зенит». Если сейчас уйдет еще один игрок, который тоже важен для клуба, то это будет потерей. Прочему сейчас игроки «Сочи» переходят в «Зенит»? Это взаимоотношение между клубами. Мы прекрасно знаем, что отношения у них хорошие, есть взаимопонимание. Давайте вспомним, сколько игроков «Зенита» перешли в сочинский клуб. Это хорошо, когда два клуба могут договориться», — сказал Радченко «СЭ».

Родригао перешел в «Сочи» из португальского «Жил Висенте» летом 2021 года. В прошлом сезоне защитник забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 31 матче за команду.

Ранее в «Зенит» перешел другой футболист, выступавший за «Сочи» — нападающий Матео Кассьерра.