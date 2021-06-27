Путин поручил правительству помочь Катару в организации ЧМ-2022

Президент России Владимир Путин поручил правительству при участии администрации главы государства оказать содействие Катару в подготовке чемпионата мира 2022 года.

Соответствующее поручение главы государства по итогам Петербургского международного экономического форума опубликовано в воскресенье на сайте Кремля.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и помощник президента РФ Игорь Левитин будут отвественными лицами по этому поручению. Первый доклад должен быть представлен до 1 декабря 2021 года.

Напомним, еще в начале июня Путин на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что страна готова оказать Катару всю необходимую помощь в подготовке к чемпионату мира по футболу.

25 июня президент России и эмир Катара Тамим бен Хамад аль Тани в телефонном разговоре обсудили подготовку к ЧМ-2022 и договорились о взаимодействии.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.