Промес шуткой ответил на вопрос о шансах Нидерландов на ЧМ-2022

Нападающий «Спартака» Квинси Промес в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что следит за результатами сборной Нидерландов на ЧМ-2022.

— Следите ли за результатами Нидерландов на чемпионате мира?

— Да.

— Насколько далеко они смогут пройти?

— Спокойной ночи! — сказал Промес «СЭ».

Нидерланды после победы над Сенегалом (2:0) занимают второе место в группе А, на первом — Эквадор. Команды имеют на счету по три очка и следующий матч проведут друг против друга 25 ноября (19.00 мск). Сенегал в этот же день сыграет с Катаром (16.00 мск).