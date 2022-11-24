Промес шуткой ответил на вопрос о шансах Нидерландов на ЧМ-2022
Нападающий «Спартака» Квинси Промес в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что следит за результатами сборной Нидерландов на ЧМ-2022.
— Следите ли за результатами Нидерландов на чемпионате мира?
— Да.
— Насколько далеко они смогут пройти?
— Спокойной ночи! — сказал Промес «СЭ».
Нидерланды после победы над Сенегалом (2:0) занимают второе место в группе А, на первом — Эквадор. Команды имеют на счету по три очка и следующий матч проведут друг против друга 25 ноября (19.00 мск). Сенегал в этот же день сыграет с Катаром (16.00 мск).
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