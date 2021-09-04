Президент РФС прокомментировал выбор капитана сборной России на матч с Кипром

Президент РФС Александр Дюков поделился впечатлениями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 Кипр — Россия (0:2).

— Как вы относитесь к тому, что в каждом матче разные капитаны?

— Кому правильнее быть капитаном — это вопрос к главному тренеру сборной и команде.

— Кто сегодня больше всех впечатлил в матче?

— Все молодцы, каждый внес вклад в эту победу. Безусловно, за эпизодами качественной игры следовали моменты, когда мы бы хотели увидеть больше содержательности. Но на это есть свои причины. Следующая игра через 2 дня. Важно, насколько будет команда готова функционально, к этому есть вопросы. Об этом надо говорить с клубами

— Была информация, что Максим Орешкин способствовал допуску зрителей на матчи сборной. Это действительно так?

— Скажем так, это была коллективная работа, в которой Максим Станиславович принял участие, — сказал Дюков.

После пяти сыгранных матчей сборная России возглавляет таблицу группы Н, набрав 10 очков. Далее идут сборные Хорватии (7), Словении (7), Словакии (6), Мальты (4) и Кипра (4). Сборные Словакии и Хорватии проведут свой матч пятого тура позднее в субботу.