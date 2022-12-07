Президент Португалии поздравил сборную Португалии по футболу с выходом в 1/4 финала ЧМ-2022 в Катаре

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза поздравил сборную Португалии по футболу с выходом в 1/4 финала ЧМ-2022 в Катаре.

«Великолепное выступление. Думаю, выбор состава отлично сработал. Команда хорошо играла в первом тайме и продолжила в том же духе во втором.

Это был один из лучших вечеров для португальского футбола за последнее время, — цитирует президента A Bola.

Сборная Португалии 10 декабря встретится в 1/4 финала с командой Марокко.