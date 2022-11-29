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Президент Португалии: «Команда показала отличную игру и заслужила победу над Уругваем»

Президент Португалии заявил, что сборная показала отличную игру в матче с Уругваем
Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза высказался о победе национальной сборной над Уругваем (2:0) в матче второго тура групповой стадии ЧМ-2022.

«Это был отличный матч, и на этот раз нам удалось обыграть Уругвай, приложив серьезные усилия и продемонстрировав самоотдачу. На этот раз все прошло очень хорошо. Команда показала отличную игру и заслужила победу. Это большая радость для страны», — приводит слова президента Португалии A Bola.

Сборная Португалии набрала 6 очков и лидирует в группе H. Португальская команда гарантировала себе попадание в плей-офф ЧМ-2022.

В заключительном туре Португалия сыграет против Южной Кореи, а Гана — против Уругвая. Обе встречи пройдут 2 декабря и начнутся в 18.00 мск.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: A Bola
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
Сборная Уругвая по футболу
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