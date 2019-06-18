Президент "Лиона" убежден в невиновности Платини

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас считает, что бывший глава УЕФА Мишель Платини непричастен к коррупционным схемам на выборах страны-хозяйки ЧМ-2022. Платини был арестован в рамках расследования коррупции на выборах, которые выиграл Катар.

– Я лично убежден, что Мишель не имеет к этому никакого отношения, – цитирует L’Equipe Оласа. – Верно и то, что чемпионат мира в Катаре расстроил многих людей. Он сопряжен со многими экономическими трудностями. Это всех задело. Но я все же считаю, что Мишель не имеет к этому никакого отношения.