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Сегодня, 15:20

Инфантино объяснил, почему РФС не исключили из ФИФА

Президент ФИФА объяснил решение о сохранении членства РФС в организации
Карен Саркисян
Корреспондент
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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино объяснил, почему Российский футбольный союз (РФС) не исключили из организации.

«Исключение РФС из ФИФА — не вариант, — приводит слова Инфантино РИА «Новости Спорт». — Я серьезно надеюсь, что конфликт закончится. Если мы не будем собирать людей вместе во время наших конгрессов, тогда нам лучше прекратить нашу деятельность и пойти домой».

Заседание конгресса ФИФА прошло сегодня, 31 марта, в Дохе (Катар). Вопрос о приостановке членства РФС в организации на заседании не рассматривался.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220331/infantino-1781089138.html
Футбол
РФС
Джанни Инфантино
ФИФА
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