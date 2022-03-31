Инфантино объяснил, почему РФС не исключили из ФИФА

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино объяснил, почему Российский футбольный союз (РФС) не исключили из организации.

«Исключение РФС из ФИФА — не вариант, — приводит слова Инфантино РИА «Новости Спорт». — Я серьезно надеюсь, что конфликт закончится. Если мы не будем собирать людей вместе во время наших конгрессов, тогда нам лучше прекратить нашу деятельность и пойти домой».

Заседание конгресса ФИФА прошло сегодня, 31 марта, в Дохе (Катар). Вопрос о приостановке членства РФС в организации на заседании не рассматривался.