«Мы верим, что это будет время мести». Президент ФА Ганы отреагировал на результаты жеребьевки ЧМ-2022

Сборные Ганы и Уругвая будут играть в одной группе на чемпионате мира. Вместе с ними также оказались Португалия и Южная Кореи.

«Мы верим, что это будет время мести», — сказал президент ФА Ганы Курт Окраку в интервью BBC Sport Africa.

В 2010 году команды уже встречались в четвертьфинале ЧМ-2010. На последнийх минутах Луис Суарес отбил мяч рукой из пустых ворот. Был назначен пенальти в ворота Уругвая, голкипер отбил мяч. В серии пенальти уругвайцы обыграли Гану и вышли в полуфинал.