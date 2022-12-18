Президент Аргентины поздравил страну с победой на ЧМ-2022 в Катаре

Президент Аргентины Альберто Фернандес поблагодарил игроков сборной страны за победу на чемпионате мира в Катаре.

«Спасибо игрокам и тренерскому составу. Вы пример того, что мы не должны опускать руки, что у нас великий народ и большое будущее», — написал он в Twitter.

Сборная Аргентины обыграла команду Франции в послематчевой серии пенальти и стала победителем чемпионата мира в Катаре.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.