Пресс-атташе сборной России перепутал фамилию Карпина перед матчем с Кипром
Пресс-атташе сборной России допустил ошибку, когда представлял главного тренера национальной команды Валерия Карпина на пресс-конференции.
«Начинаем пресс-конференцию сборной России с участием главного тренера Валерия Георгиевича Газ... — осекся журналист. — Карпина», — поправил он сам себя.
«Газзаева», — не упустил возможность пошутить Карпин.
Национальная команда 4 сентября на выезде сыграет с командой Кипра.
В турнирной таблице группы H отборочного раунда чемпионата мира лидирует сборная Хорватии, набравшая по итогам четырех матчей семь очков. Второе место занимает команда России (7 очков), третье — сборная Словакии (6), четвертое — словенцы (4), на пятой строчке располагаются мальтийцы (4), замыкают таблицу киприоты (4).
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