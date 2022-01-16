Пресс-атташе сборной Польши опроверг слухи о переговорах с Шевченко

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский прокомментировал слухи о том, что национальную команду может возглавить украинский тренер Андрей Шевченко.

«Шевченко может возглавить сборную Польши? Это неправда. Мы близки к завершению переговоров с польским тренером. О его назначении будет объявлено на следующей неделе», — цитирует Квятковского Sport24.

15 января «Дженоа» официально объявил об увольнении украинца с поста главного тренера. Под его руководством команда провела 11 матчей, где один раз победила и три раза сыграла вничью при 7 поражениях.

«Дженоа» занимает 19-е место с 12 очками в турнирной таблице серии А.

Сборная Польши является соперником России по полуфинальному стыковому матчу за выход на ЧМ-2022. Матч Россия — Польша состоится 24 марта.