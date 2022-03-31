Исполнительный член ФИФА Эвелина Кристиллин заявила, что вопрос исключения сборной Ирана из чемпионата мира-2022 никогда не обсуждался. Она добавила, что замена сборной Ирана на сборную Италии невозможен.

Ранее сообщалось, что иранцы могут быть исключены из числа участников ЧМ-2022 из-за скандала с недопуском женщин на трибуны в матче с Ливаном, который прошел 29 марта.

«В среду в Катаре у нас было исполнительное собрание ФИФА, а сегодня был конгресс со всеми делегациями, включая Иран. Мы никогда не обсуждали исключение их из чемпионата мира. Давайте просто выбросим из головы эту мысль о том, что Италия может поехать на чемпионат мира, это невозможно. То, что они смогут сыграют на чемпионате мира — утопия», — цитирует представителя ФИФА Football Italia.

В стыковом матче к чемпионату мира-2022 сборная Италии проиграла сборной Северной Македонии (0:1), которая в дальнейшем тоже выбыла из отборочных матчей, проиграв Португалии со счетом 0:2.

Таким образом, сборная Италии не выступит во втором подряд мундиале.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Жеребьевка турнира состоится 1 апреля в Дохе.