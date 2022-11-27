Появились кадры последствий погромов в Брюсселе после матча ЧМ-2022 Бельгия — Марокко

После завершения матча группового этапа чемпионата мира-2022 между сборными Бельгии и Марокко (0:2) в Брюсселе произошли массовые беспорядки.

На улицы вышли толпы фанатов сборной Марокко, которые начали бить и поджигать машины, разбивать витрины магазинов, закидывать полицейских файерами.

Полиция применила водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона толпы.

Также было остановлено движение метро и трамваев.

Мэр Брюсселя Филипп Клоз призвал футбольных болельщиков держаться подальше от центра города и заявил, что власти делают все возможное, чтобы поддерживать порядок на улицах.