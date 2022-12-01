Посол РФ в Катаре рассказал о количестве российских болельщиков на чемпионате мира-2022

Посол РФ в Катаре Дмитрий Догадкин рассказал, сколько российских болельщиков посетит чемпионат мира-2022 в Катаре.

«По понятным причинам на чемпионат мира приехало не так много наших граждан — всего наши соотечественники купили порядка шести тысяч билетов. Гостей, футбольных болельщиков из России не так много. Может быть, порядка 2,5 тысяч», — цитирует Догадкина ТАСС.

Также посол рассказал, что он является фанатом «Спартака» и ходил на матчи почти всю жизнь.

«Меня часто спрашивают, за кого болею на ЧМ-2022, а я отвечаю определенно: ни за кого. Понятно, что кому-то я немножко симпатизирую, другим командам — наоборот, но болеть за кого-то. Я не понимаю людей, которые болеют за чужие клубы или сборные», — добавил Догадкин.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Зимой 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям, в том числе в квалификации к мировому первенству.

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