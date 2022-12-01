Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 10:22

Посол РФ в Катаре рассказал о количестве российских болельщиков на чемпионате мира-2022

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Посол РФ в Катаре Дмитрий Догадкин рассказал, сколько российских болельщиков посетит чемпионат мира-2022 в Катаре.

«По понятным причинам на чемпионат мира приехало не так много наших граждан — всего наши соотечественники купили порядка шести тысяч билетов. Гостей, футбольных болельщиков из России не так много. Может быть, порядка 2,5 тысяч», — цитирует Догадкина ТАСС.

Также посол рассказал, что он является фанатом «Спартака» и ходил на матчи почти всю жизнь.

«Меня часто спрашивают, за кого болею на ЧМ-2022, а я отвечаю определенно: ни за кого. Понятно, что кому-то я немножко симпатизирую, другим командам — наоборот, но болеть за кого-то. Я не понимаю людей, которые болеют за чужие клубы или сборные», — добавил Догадкин.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Зимой 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям, в том числе в квалификации к мировому первенству.

Стартовал новый этап конкурса прогнозов по ЧМ. Заходи и играй!

Источник: https://tass.ru/sport/16470941
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная России по футболу
3
0
Читайте также
Легендарный канадец перенес второй инсульт в 35 лет. Что с ним будет дальше?
Дайте фигуристам заработать, как футболистам! Почему чемпионат России надо перенести?
МВД России объявило в розыск адвоката Илью Новикова
В Москве найдена мертвой актриса Наталия Стешенко
Die Welt насчитала более 4,4 тыс. протестов в Германии с сентября
Куда сдавать макулатуру
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Посол РФ в Катаре считает, что Европа критикует чемпионат мира-2022 в отместку
«Судья не имел права отменять гол после возобновления игры». Французы уверены, что арбитр обобрал их сборную
Какое счастье, что Месси не забил этот пенальти!
Мюллер — об игре Фюллькруга на ЧМ-2022: «Фюлли показал, что знает, где находятся ворота»
Тренер сборной Дании: «Наша игра на чемпионате мира была просто дерьмовой»
Макаллистер стал 61-м аргентинцем, забивавшим на ЧМ. Больше только у Бразилии и Германии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мюллер — об игре Фюллькруга на ЧМ-2022: «Фюлли показал, что знает, где находятся ворота»

Посол РФ в Катаре считает, что Европа критикует чемпионат мира-2022 в отместку
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости